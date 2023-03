In casa Juve continua a prendere quota l'ipotesi dell'acquisto di Rasmus Hojlund, l'attaccante gioiello che sta facendo le fortune dell'Atalanta. Bisogna però fare i conti con diversi fattori e il primo è legato a quello che sarà il futuro di Dusan Vlahovic, perchè nel caso in cui il serbo decidesse di partire, allora Madama sferrerebbe l'assalto decisivo all'attaccante danese. Ma un altro ostacolo da superare è legato alla concorrenza, che stando a quanto emerge in queste ore dalla Spagna avrebbe visto l'entrata in scena anche di un top club europe. Come riportato da Fichaje.net, infatti, anche lo United starebbe seguendo con attenzione l'evolversi della situazione.