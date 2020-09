La Juve aspetta notizie sul fronte Aouar. Come riporta fichajes.net, c’è anche l’Arsenal che vorrebbe sferrare il fendente decisivo per portare il centrocampista a Londra, con un’offerta da 50 milioni di euro, a fronte della richiesta di 70. In Italia, però, non seguono la stessa corrente: secondo quanto riportato da QS, infatti, la Juve proverà ad avvicnarsi alla richiesta fatta dal Lione per il centrocampista classe 1998. Per quei 50 milioni di euro, però, servirà qualche cessione.