L’eventuale cessione di Paulo Dybala potrebbe aprire le porte ad un acquisto a sorpresa per la Juventus. A riportarlo è Don Balón, secondo cui i bianconeri seguono con estrema attenzione la situazione di Ousmane Dembélé. Il Barcellona ha investito molto nell’esterno francese, che però non ha rispettato le attese in queste due stagioni agli ordini di Valverde: l’arrivo di Antoine Griezmann al Camp Nou libererebbe l’ex Borussia Dortmund e tra le pretendenti spuntano anche i campioni d’Italia. Un domino di attaccanti tra Torino e Barcellona? Occhio al nome di Dembélé per la Juve…