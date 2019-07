Il matrimonio tra James Rodriguez ed il Napoli non solo è stato ritardato, ma rischia addirittura di non svolgersi. Tutta colpa dei tentennamenti dell'attaccante colombiano di proprietà del Real Madrid. Il giocatore rivelazione del Mondiale 2014 non sembra intenzionato ad approdare in Italia, dove, oltre al Napoli, va segnalato anche l'interesse della Juve. Al contrario, James vorrebbe rimanere nella capitale spagnola: secondo quanto riportato da AS, il giocatore preferirebbe finire all'Atletico.