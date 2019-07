L'accordo tra il Napoli e James Rodriguez sembra sempre più vicino. L'attaccante colombiano di proprietà del Real Madrid, reduce dalla delusione in Copa America con la sua nazionale, ha smentito le voci di un possibile accordo con l'Atletico Madrid. Nel suo futuro al posto dei Colchoneros ci sono gli azzurri di Carlo Ancelotti. Secondo il Mundo Deportivo, sarebbe stato lo stesso James a scegliere la squadra dell'ex allenatore. Così i partenopei si preparano a salutare il grande colpo in attacco. La Juventus aveva seguito con interesse gli sviluppi della situazione, dato che aveva sondato il terreno per il sudamericano negli scorsi mesi.