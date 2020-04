1









Secondo quanto raccontato da AS, la Juve è ancora interessata ad James Rodriguez. Il colombiano, nella prossima sessione di mercato, potrebbe lasciare il Real perché non rientra nei piani di Zizou Zidane. Paratici potrebbe pensarci per rinforzare la trequarti, facendosi aiutare magari anche da Cristiano Ronaldo, con cui l'ex Bayern ha giocato nel Real Madrid. Attenzione al Napoli, che non ha mai smesso di seguirlo e di sognare un suo approdo, anche senza Carlo Ancelotti in panchina. Lo United, invece, ha una carta niente male: Paul Pogba.