Idee chiare. E occhi fissi sul mercato. La Juve continua a muoversi su tutti i fronti possibili, immaginabili e ben scrutati dal capo dell'area sportiva Fabio Paratici. E come racconta il Mundo Deportivo, gli occhi fissi su Isco non si sono mai staccati, a maggior ragione ora che il fantasista del Real si è difatti messo sul mercato.



LA STRATEGIA - Dalla Spagna riportano dunque di una ghiotta chance, per i bianconeri. Zidane è ormai consapevole di dover accontentare l'ex Malaga, specialmente nel caso in cui dovesse concretizzarsi l'arrivo di Pogba (sempre più lontano da un ritorno a Torino). Ecco, il prezzo blocca Paratici: si parte sempre da una base di 80 milioni. Per Isco, in sostanza, andrebbe chiusa la porta a Dybala.