Arturo Vidal non si muoverà dal Barcellona nel prossimo mercato di gennaio. Ne è sicuro Cadena COPE, fonte autorevole vicina al club blaugrana, in Spagna, che assicura che il centrocampista resterà anche nella prossima finestra di trattative, nonostante i tanti problemi in questo avvio di stagione con Ernesto Valverde. Niente ritorno in Italia, dunque, per Vidal, seguito da vicino dall'Inter, ma accostato anche alla Juventus in quest'ultimo periodo.