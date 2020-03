1









L'avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus non è ancora terminata, ma la separazione potrebbe essere una realtà alla quale i tifosi dovranno abituarsi a breve. Questo è quanto rimbalza dalla Spagna da qualche giorno, con Diario Gol che ha rilanciato ancora, indicando anche quale potrebbe essere la prossima meta della carriera del campione portoghese. Con la Juventus ha ancora un anno di contratto, ma il Paris Saint-Germain sembra intenzionato a strapparlo ai bianconeri, per provare a rilanciarsi anche in Europa, dove ancora mancano i risultati. Il portoghese, infatti, arriverebbe a Parigi per rimpiazzare Neymar, ormai prossimo ai saluti, dopo il caos della scorsa estate.