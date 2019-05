Il suo nome è sulla bocca di tutti, a Torino e non solo: Pep Guardiola è la nuova ossessione dei tifosi della Juventus, che sognano l’arrivo del tecnico catalano sulla panchina bianconera. E dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni su un suo possibile futuro a Torino. Stando a quanto riporta Don Balón, a Manchester sponda City i dubbi sulla continuità della guida tecnica proseguono fin dall’eliminazione dalla Champions League (contro il Tottenham). Riflessioni in corso da parte della dirigenza dei Citizens e dello stesso Guardiola, che non escluderebbe l’ipotesi di un addio alla Premier League.