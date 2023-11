Il calciomercato è nuovamente al centro dell'attenzione, e questa volta il nome protagonista è Dusan, attaccante della Juventus.sembra determinato a rafforzare la propria linea d'attacco e secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, presto i Colchoneros potrebbero presentare un'offerta alla Juventus per portare a Madrid il talentuoso centravanti.L'offerta dell'Atletico Madrid, secondo le voci di mercato, dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro in contanti. Una somma considerevole che dimostra l'interesse serio e concreto del club spagnolo per Vlahovic. Tuttavia, non si tratta solo di una questione finanziaria, ma anche di uno scambio che potrebbe rendere l'affare ancora più allettante per entrambe le parti. Allegri, per la stampa iberica, sembra gradire l'idea di includere nell'operazione Alvaro Morata, già noto ai tifosi bianconeri. L'attaccante spagnolo ha vestito la maglia della Juventus in passato e potrebbe rappresentare un ritorno gradito, apportando esperienza e opzioni offensive alla squadra di Allegri.