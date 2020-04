La Juventus pensa al mercato della prossima sessione. Fabio Paratici è già al lavoro per regalare al tecnico toscano Maurizio Sarri un nuovo centrocampista. Ecco pechè, la Juventus è piombata su Dani Ceballos. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo spagnolo Mundo Deportivo, infatti, i bianconeri sono interessati al centrocampista di proprietà del Real Madrid, in prestito all’Arsenal, richiesto anche da Betis e Valencia. In passato, per lo spagnolo, si era mosso il Milan. Ora La Juventus sta facendo passi avanti e potrebbe assicurarsi il giovane spagnolo di proprietà del Real.