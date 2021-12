Problemi economici risolti. No, non proprio, il Barcellona continua a fare un'attenzione particolare ai conti, ma l'iniezione di liquidità proveniente dai fondi d'investimento rappresenta ossigeno per le casse dei blaugrana che, così, possono tornare sul mercato. Secondo quanto riporta Sports, quindi, attenzione alla pista de Ligt, che rimane calda, soprattutto in virtù dell'aumento del denaro a disposizione del club di Laporta.