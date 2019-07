Si complica l'affare Paul Pogba per la Juve: secondo quanto riporta AS, infatti, il fratello del francese ha un'offerta dal CD Manchego Ciudad Real, club vicino alla città di Madrid. Un trasferimento utile a seguire il fratello, diretto ai Blancos? Chissà. Intanto, in questo pazzo mercato, le trattative si fanno anche di sensazioni. E a proposito di Juventus, la sensazione è che l'affare Pogba sia molto difficile e di quasi impossibile esecuzione. Il Manchester United continua a sparare alto per il francese, oltre 150 milioni per strapparlo ai Red Devils. La Juventus, alle prese con diverse cessioni, non può soddisfare al momento il club di Manchester.