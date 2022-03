Saranno settimane infuocate quelle che ci separano da qui al termine della stagione, con la Juventus che sta ancora cercando di capire se puntare solo al quarto posto o continuare a credere in qualcosa di più grande. Nel frattempo, negli uffici della Continassa continua la ricerca ai giusti profili da consegnare a Max Allegri nella prossima sessione e uno dei nomi più caldi è quello di Ryan Gravenberch. Il talento dell'Ajax lascerà i Lancieri con ogni probabilità a giugno e la Vecchia Signora proverà a fare forza sui buoi rapporti costruiti con il suo procuratore, Mino Raiola. Dalla Spagna però arrivano delle notizie poco confortanti, perchè stando a quanto riportato da As, in estate si scatenerà una vera e propria asta di mercato, con City, Bayern, Real e United che fanno la corte al classe 2022.