Dalla prima pagina del media spagnolo MARCA: "Il Villarreal schiaccia la Juventus". Dal sito: "Segnatevi questa data perché sarà una di quelle che saranno ricordate per tutta la storia del sottomarino . Non solo la squadra di Emery si è qualificata ai quarti di finale di Champions League -per la terza volta nella sua storia- ma lo fa buttando giù dal precipizio una Juve che ha speso circa a 100 milioni di euro nel mercato invernale per questa competizione. Forse è per questo che è stato uno dei club che ha difeso con più veemenza la Super League".