Alla Juventus servono centrocampisti di qualità e dalla Spagna arriva una notizia che potrebbe aprire qualche nuovo scenario per la dirigenza bianconera. Come riporta As infatti, il Valencia ha un problema col talentuoso sudcoreano Kang-In Lee, di soli 19 anni e già da un anno e mezzo nella rosa della prima squadra valenciana. Lee avrebbe rifiutato tutte le offerte di rinnovo avanzate dal club spagnolo, che per non perderlo a zero nel 2022 lo potrebbe mettere in vendita già il prossimo gennaio. E come fa notare Calciomercato.com il coreano è già stato accostato alla Juventus...