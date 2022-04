1









Un club spagnolo forte su Adrien Rabiot. Secondo quanto riferito dal portale specializzato Todofichajes.com, il Siviglia ha messo nel mirino il centrocampista francese, che in estate potrebbe lasciare la Juve. I bianconeri sarebbero disposti a cederlo per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, anche per liberarsi del suo pesante ingaggio.