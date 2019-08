James Rodriguez non lascerà il Real Madrid. Secondo quanto riportato da As in Spagna, infatti, Zinedine Zidane avrebbe di fatto tolto il talento colombiano dal mercato, chiudendo la porta a una sua possibile cessione prima del prossimo 2 settembre. Nulla da fare per la Juventus, cui è stato accostato a più riprese in estate, ma soprattutto per il Napoli, che lo ha inserito come primo obiettivo nella propria lista per questa finestra di mercato.