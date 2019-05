I riflettori sono puntati su Eden Hazard, ma la dirigenza del Real Madrid non dimentica gli altri innesti per rendere nuovamente competitiva la squadra allenata da Zinedine Zidane. Uno di questi porta il nome di Ferland Mendy, identificato come il rinforzo ideale sulla fascia sinistra, visto il netto calo di rendimento di Marcelo. Come riporta Don Balón, anche la Juventus aveva bussato alla porta del Lione per l’esterno classe ’95, ma i Blancos hanno accelerato e contano di chiudere l’affare nei prossimi giorni sulla base di 50 milioni di euro.