Tra pochi minuti la Juventus sarà impegnata nel penultimo test amichevole dell'anno in corso, che servirà alla squadra per riprendere in parte il ritmo partita e ad Allegri per valutare al meglio le condizioni fisiche e mentali di ogni singolo componente. Chi sembra aver trovato finalmente la giusta strada è Manuel, trafsormatosi nell'ultimo mese antecedente all'inizio dei Mondiali e che ora punta a conquistare la fiducia di tutti i tifosi e dell'intero ambiente bianconero.- Le premesse sono più che positive e l'intelligenza tattica e tecnica dell'ex rossonero possono rivoluzionare il proseguio di stagione della Vecchia Signora. Locatelli è infatti tornato ad essere quello in versione Euro2020 e il suo definitivo salto di qualità sembra pressochè imminente.- Crescita che però non è passata inosservata anche agli osservatori degli altri club europei e in queste ore su di lui sarebbe piombata una nuova 'minaccia'. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo As infatti, ilavrebbe messo nel mirino il centrocampista bianconero, con Madama che però chiederebbe una cifra di almenodi euro per lasciarlo partire. Al momento si tratta solo di un ipotesi e dunque i tifosi juventini possono stare tranquilli, ma non è da escludere che con il trascorrere delle settimane non ci si possa sedere attorno ad un tavolo a discuterne.