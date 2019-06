Isco Alarcón è stato per anni un pallino della dirigenza bianconera e di Max Allegri, che avrebbe voluto allenarlo fin dalla sua prima stagione alla Juventus. Se il desiderio del tecnico livornese è rimasto inesaudito, il club campione d’Italia non ha mai perso di vista il trequartista spagnolo, che non rappresenta più un profilo incedibile nei piani del Real Madrid. Anzi, stando a quanto riporta Don Balón, Florentino Pérez avrebbe deciso di mettere Isco sul mercato fissando un prezzo di 70 milioni di euro: questa la valutazione comunicata alla Juve, che permetterebbe al Real di ottenere un notevole tesoretto liberando un esubero di lusso.