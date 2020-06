L’estate scorso la Juventus strappò Matthijs De Ligt a una concorrenza di assoluto livello. A distanza di un anno, saranno i bianconeri a dover resistere agli assalti per il difensore olandese classe ’99. Stando a quanto riporta Don Diario, il Real Madrid non lo hai mai perso di vista e sarebbero pronti a formulare un’offerta, inserendo nella trattativa Alvaro Odriozola, terzino destro attualmente in prestito al Bayern Monaco. Come si legge, il 24enne spagnolo è apprezzato dalla dirigenza bianconera, che vorrebbe proprio rinforzare le corsie laterali, ma è fuori discussione uno scambio con De Ligt, considerato incedibile visto l’ingente esborso di un anno fa di 75 milioni di euro più 10,5 di bonus.