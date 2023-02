Nel primo pomeriggio di oggi sono cominciate a circolare delle notizie provenienti dalla Spagna che potrebbero destabilizzare ulteriormente i tifosi della Juventus. Come riportato dal quotidiano spagnolo, infatti, nella passata sessione del mercato invernale Dusansarebbe stato ad un passo dal firmare con il Manchester United per una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Ma non è tutto, perchè se la minaccia sembrava apparentemente sventata, ora rischia di ripresentarsi ad una potenza superiore rispetto a quella dei Red Devils.- Gia, perchè adesso nella scena sembra essere entrato di prepotenza anche il. I Blancos avrebbero infatti messo in cima alla lista dei desideri proprio il numero 9 di Madama e sarebbero disposti ad offrire una cifra tra i 100 e i 120 milioni di euro per aggiudicarsi il cartellino dell'ex attaccante Viola.