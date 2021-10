Il centrocampista del Monaco ha impressionato tutti per crescita e maturità e si è imposto anche con la Francia, con cui ha appena vinto la Nations League. Su di lui i bianconeri sono attivi da tempo, ma non sono i soli. Da oggi, infatti, c'è una rivale in più, molto forte e accreditata: il Real Madrid.E' uno dei nomi più chiacchierati negli uffici di Valdebebas, dove si pensa sempre più al doppio colpo dalla Francia. Come scrive Marca, che spara la novità in prima pagina, l'attenzione è ancora posta su Kylian Mbappé, in modo da assicurarsi la sua firma dal 1 gennaio, ma il Real Madrid e i suoi dirigenti sanno che urgono rinforzi, viste le uscite previste a giugno, quando scadranno i contratti di Marcelo, Bale e Isco. Un fatto che porterà a un grande risparmio di ingaggio e che consentirà di avere più margine di manovra sul mercato. Così Tchouameni è diventato un profilo su cui puntare forte, per assicurarsi un sostituto di Casemiro. Il Monaco lo pagò 18 milioni due anni fa dal Girondins de Bordeaux e ora ne vale già 35.