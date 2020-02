James Rodriguez sarà messo sul mercato in estate. La prossima, infatti, potrà essere quella definitiva per decidere il futuro del colombiano, dopo l'esperienza al Bayern Monaco e le molte voci sul suo approdo al Napoli nel mercato scorso. La stampa spagnola è convinta che andrà via dai blancos, con una destinazione preferita: la Juventus. Paratici sa bene che James Rodriguez verrà offerto dall'agente Jorge Mendes alla sua società, ma al momento il trequartista colombiano del Real Madrid non è tra gli obiettivi dei bianconeri. In vista dell'estate però...