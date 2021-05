"FLORENTINO NUNCA ha HABLADO con ALLEGRI"



Una giostra di allenatori potrebbe ulteriormente scaldare l'estate calcistica italiana ed europea. In casa, sembra sempre più probabile l'addio di, logorato da una stagione complicata come questa. In questo contesto, diversi media hanno rilanciato l'ipotesiper la panchina delle Merengues. El Chiringuito, però, smentisce tutto perché secondo le fonti del programma spagnolo, ben informato per quel che riguarda il Real Madrid, Florentino Perez non avrebbe mai contattato Massimiliano Allegri.