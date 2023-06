Sì, perché il Real Madrid si guarda intorno e va ancora a caccia del suo colpo in attacco, che deve essere forte, giovane e anche mediatico. Un grande attaccante, insomma, che sia un 9 per sostituire Benzema o un giocatore totale alla Mbappé. Ed ecco che quindi nel mirino è subito tornato anche un giocatore della Juventus: Dusan Vlahovic, ovviamente.Il centravanti serbo è sacrificabile sul mercato - pur restando forte la voglia di trattenerlo in rosa - per esigenze di bilancio e in caso di offerta importante e intrigante può partire già in questa estate. Tornando al Real Madrid, Florentino Perez ha messo Mbappé in cima alla lista, ma ci sono anche delle alternative, che trovano riscontro anche nei gusti di Carlo Ancelotti: Harry Kane, perfetto come giocatore ma troppo costoso avendo già 30 anni, Victor Osimhen, le cui cifre richieste per il cartellino risultano però troppo elevate e Vlahovic. Così, come riporta As, il favorito sembra essere proprio il serbo. Giovane, con gol nei piedi e una valutazione non troppo elevata dopo l'ultima stagione.