Si complica la strada del Real Madrid verso Paul Pogba. E' quanto riporta As dalla Spagna, che sottolinea come i Blancos abbiano già in mente un piano B nel caso in cui dovesse saltare l'affare che porta al forte centrocampista francese. Si tratta di Donny van de Beek, reduce da una stagione da assoluto protagonista all'Ajax, guidato a un passo dalla finale della scorsa Champions League, dopo aver eliminato la Juventus nei quarti. Zinedine Zidane, però, vuole a tutti i costi mettere le mani su Pogba, che resta il primo obiettivo.