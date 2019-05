Massimiliano Allegri è destinato a lasciare la Juventus al termine della stagione in corso, dopo l'ufficialità del suo addio arrivata nella giornata di venerdì. Il tecnico livornese continua a essere nel mirino del Paris Saint-Germain, sempre meno convinto della bontà del progetto di Thomas Tuchel, per il futuro e, insieme a lui, il PSG è pronto a dare l'assalto a Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da Diario Gol in Spagna, infatti, il club francese sarebbe pronto a un'offerta da urlo per il fenomeno portoghese, che prenderebbe il posto di Neymar, in possibile partenza verso il Real Madrid. Difficile, però, che la Juventus accetti di lasciarlo partire.