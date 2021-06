Il Psg torna alla carica per Ronaldo. Lo riporta As, quotidiano spagnolo sempre ben informato sulle vicende dell'ex madridista, che racconta come il Paris Saint-Germain sia pronto a un nuovo super colpo. La pista francese si è rafforzata nelle ultime ore e il Psg ha già avviato i contatti con l'entourage dell'attaccante. Lui e la Juve sembrano un più lontani nell'ultimo periodo e, anche se Max Allegri e la società ne discuteranno anche nel summit mercato previsto per oggi, le strade possono separarsi. Intanto, Mbappé continua a non rinnovare e la sua partenza, presumibilmente direzione Real Madrid, si avvicina ogni giorno di più. Così Ronaldo può prenderne il posto e Nasser Al-Khelaïfi può immediatamente far dimenticare la stella francese. Rendendo anche felice Neymar, che di recente ha detto: "Voglio giocare con Cristiano Ronaldo".



As racconta questa trattativa una seconda volta dopo l'indiscrezione dell'aprile scorso, e aggiunge: il PSG considera l'arrivo di Cristiano un buon affare anche economicamente. Nike è lo sponsor del club e del giocatore, che ne è simbolo assoluto, e CR7 diventerebbe anche l'uomo immagine del Mondiale in Qatar, il paese dei proprietari del club e del presidente, che si giocherà nel 2022. In questi mesi Jorge Mendes ha cercato una nuova sfida per Cristiano, come vi abbiamo raccontato anche qui su ilBianconero.com, e vuole un paio di stagioni al top prima del ritorno allo Sporting Lisbona.