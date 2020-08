2









Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, sogna il tridente Mbappé-Neymar-Ronaldo. Lo assicura il portale spagnolo Fichajes.net che fa eco alle voci già uscite nelle scorse settimane da fonti ben più autorevoli come, ad esempio, France Football. Secondo il magazine francese l'entourage di Ronaldo avrebbe incontrato il PSG lo scorso inverno per trattare un trasferimento a Parigi nella prossima stagione. Il portoghese resterebbe ancora il sogno del presidente del PSG che sogna in grande e vuole costruire un super tridente.