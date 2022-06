Da pietra miliare del progetto tecnico a problema: la parabola di Neymar - in queste ore accostato anche alla Juventus - al Psg sta attraversando una brusca discesa. Lo rivela Marca, secondo cui il club parigino vedrebbe di buon occhio una cessione del brasiliano. Uno scenario frenato però da un ostacolo su tutti: l'ingaggio monstre di Neymar, che nessuna squadra può praticamente permettersi. E poche sarebbero comunque le squadre in Europa che potrebbero pensare a Neymar nemmeno qualora il brasiliano decidesse di ridursi l'ingaggio. E nessuna di loro è realmente interessata. Neymar si trova dunque in una strada senza uscita, scrive Marca.