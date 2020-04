Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina. In questi giorni si è parlato di un forte interesse del Newcastle, prossimo al passaggio di proprietà nelle mani di un fondo di investimento saudita, ma non tramonta l’ipotesi Paris Saint-Germain. È quanto riporta fichajes.net, secondo cui in corsa per il dopo Tuchel ci sarebbero il tecnico ex Juve, Mauricio Pochettino e Ernesto Valverde. L’ex Borussia Dortmund, infatti, è a rischio per la prossima stagione: sul suo futuro peserebbero gli attriti con le star Neymar e Mbappé che hanno irritato la dirigenza parigina.