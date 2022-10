Si fanno sempre più insistenti le voci di mercato che vorrebbero il ritorno di Adrien Rabiot al Psg, soprattutto alla luce delle ultime prestazioni che il centrocampista francese sta sfoggiando in bianconero. Ad avvalorare questa ipotesi è stato anche il portale spagnolo Fichajes.net, il quale sostiene come il club transalpino starebbe facendo leva sul rinnovo che tarda ancora ad arrivare, provando dunque a riportarlo sotto la Tour Eiffel a costo zero.