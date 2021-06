Oggi Fabio Paratici saluterà la Juventus, nella conferenza stampa d’addio in programma alle 14 assieme al presidente Andrea Agnelli. Nel frattempo, circolano numerosi rumors sul suo futuro. L’ex dirigente bianconero è dato in pole per sbarcare in Inghilterra, al Tottenham, che sogna di riformare l’accoppiata juventina con Antonio Conte alla guida tecnica. In Spagna, però, spiegano come il suo nome sia stato accostato anche al Paris Saint-Germain, non pienamente soddisfatto dell’operato di Leonardo tanto da averlo già contattato.