Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo Jorge Mendes ha offerto alla Juventus il terzino del Barcellona Nelson Semedo. ​I blaugrana hanno infatti la necessità di mettere in vendita alcuni pezzi pregiati della rosa per ammortizzare l'impatto del'acquisto estivo di Griezmann. Anche in estate era venuto fuori il nome di Semedo per la Juve, ma Paratici virò con decisione su Danilo.