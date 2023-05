Tra le varie vicende che la Juventus dovrà fronteggiare nei prossimi mesi c'è anche quella legata al futuro di Adrien Rabiot. Inutile dire che la società della Continassa vorrebbe proseguire i suoi rapporti con il centrocampista francese, ma bisogna comunque prendere in considerazione diversi fattori, tra cui anche quello relativo al ritocco dell'ingaggio. Nel frattempo però, gli altri club non smettono di interessarsi alla situazione e in queste ore sarebbe tornato di moda il nome di una squadra della Premier. Stando a quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, infatti, il Newcastle avrebbe messo Rabiot in cima alla lista dei desideri per la prossima sessione di mercato.