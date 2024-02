Se la Juve sta vivendo un periodo complicato, lo è ancor di più quello in cui si trova Federico Chiesa, che non riesce a ritrovare la sua reale condizione. Situazione che sta portando la dirigenza bianconera a prendere in considerazione anche l’ipotesi di un divorzio a fine stagione e proprio per questo si ascolta ogni eventuale offerta che arriverebbe dalle parti della Continassa. Stando a quanto riportato nelle ultime ore dal portale iberico Fichajes.net, il Manchester United continua a seguire con forte interesse questa pista e in estate potrebbe formulare la proposta che metterebbe d’accordo tutti.