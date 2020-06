Ferran Torres è destinato a scatenare il mercato. Salito in cattedra in questa stagione tra le fila del Valencia, l’esterno classe 2000 ha attirato l’attenzione di una folta schiera di top club europei, tra cui la Juventus ma non solo. In Spagna c’è il Real Madrid, ma si stanno facendo avanti anche club inglesi, uno su tutti il Manchester United. Come riporta Fichajes.net, i Red Devils sarebbero disposti ad offrire la cifra monstre di 70 milioni di euro per aggiudicarsi le prestazioni del gioiellino spagnolo, autore di 6 gol e 7 assist in stagione.