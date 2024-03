In Spagna ne sono certi. Il "grande colpo" del mercato estivo dellapuò essere Gianluigi, portiere azzurro classe 1999 che sta valutando di lasciare ilper cambiare aria e gradirebbe molto la destinazione bianconera, a cui è stato accostato più volte. Secondo il portale specializzato Fichajes.net l'estremo difensore ex Milan potrebbe diventare un'idea concreta la Vecchia Signora, che nel 2025 vedrà Wojciech(così come Mattia Perin) arrivare alla scadenza di contratto. Il 25enne sarà grande protagonista con la Nazionale Italiana al prossimo Europeo.