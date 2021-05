Le ultime voci di mercato dicono che, molto probabilmente, la Juventus rinnoverà il prestito di Alvaro Morata per un altro anno, per la cifra di 10 milioni da versare nelle casse dell'Atletico Madrid. Il calciatore, come tutti sanno, è più che felice di rimanere a Torino e godrebbe della stima di Massimiliano Allegri, pronto a ripartire da lui in attacco. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo oggi, a Madrid, sponda Colchoneros, davano per scontato il rinnovo del prestito, l'unica incertezza era legata alla qualificazione o meno alla prossima Champions League.