Si infiamma la lotta per Joao Felix. Il ventenne attaccante portoghese del Benfica fa gola a diversi top club europei. La Juventus si era fatta avanti nelle scorse settimane, ma, al momento sembra leggermente defilata. In prima fila ci sono Manchester City e Atletico Madrid. Pep Guardiola e Diego Simeone si sono fatti sentire personalmente, chiedendo al giocatore di accettare la loro offerta. Lo riporta il Mundo Deportivo. Il Benfica, per ora, non scende sotto i 120 milioni di euro. Una richiesta che ha scoraggiato molti team e costretto le squadre rimaste a cambiare le strategie da adottare sul mercato. La battaglia è solo all’inizio.