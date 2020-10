In passato Fabio Paratici prese informazioni e se lo appuntò nel suo taccuino, poi la sua esplosione lo catapultò nel calcio che conta portandolo a prendere una scelta consona per la sua crescita. Erling Haaland scelse il Borussia Dortmud, piazza in cui riveste un ruolo da protagonista nonostante le avance di tutti le migliori squadre al mondo. 4 gol in 5 partite per lui in questa stagione 2020-21, numeri che alimentano il suo appeal internazionale. Come riporta Don Balon, anche il Manchester City ha messo gli occhi sul gigante norvegese ex Salisburgo, che nel 2022 si potrà liberare grazie ad una clausola rescissoria pari a 70 milioni di euro.