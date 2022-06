In attesa di capire come si evolverà la trattativa che porta a Di Maria, in casa Juve si osservano attentamente altre piste e un giocatore che potrebbe fare al caso della Vecchia Signora qualora dovesse fallire il piano A, è il brasiliano Gabriel Jesus. Su di lui c'è però da battere la fortissima concorrenza di Arsenal e Real, oltre all'elevata richiesta economica da parte dei citizens. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo infatti, il club di Manchestere avrebbe fatto intendere di non lasciar partire il proprio tesserato per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro.