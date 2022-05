Con la stagione in corso che sta per chiudere i battenti, in casa Juve si comincia già a guardare al futuro e soprattutto sul mercato. Uno dei reparti da rinforzare è sicuramente il centrocampo e i nomi finiti nella lista di Nedved e Cherubini sono molti e anche tutti illustri e di un certo spessore. Uno dei profili monitorati è quello dell'olandese De Jong che, deve ancora capire se resterà a Barcellona o meno. In queste ore però, proprio dalla Spagna sta rimbalzando una notizia poco confortante per Madama, perchè stando a quanto riportato da As, anche il City di Pep Guardiola si starebbe muovendo in questa direzione.