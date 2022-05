E' caccia aperta sul mercato per i bianconeri, i quali dovranno provvedere a colmare diverse lacune che sono apparse nel corso di questa stagione. Uno dei raperti che necessita di maggiori ritocchi è sicuramente il centrocampo, con Madama che cerca fortemente un regista in grado di far fare il salto di qualità alle giocate della squadra. Uno dei candidati è senza dubbio Jorginho che, stando a quanto emerge in queste ore dalla Spagna , potrebbe finire al centro di un clamoroso scambio. Come riportato da Fichajes.com infatti, il Chelsea avrebbe valutato la posizione di Arthur e potrebbe chiederlo come contropartita in cambio del Campione d'Europa.