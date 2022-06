In casa Juve continua a preoccupare la situazione legata al futuro dell'olandese De Ligt. I forti rumors di mercato che lo vorrebbero lontano da Torino infatti, trovano conferme anche all'estero. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo As infatti, gli inglesi del Chelsea non sembrano affatto intenzionati a mollare la presa, continuando a proporre anche il cartellino di Timo Werner, più un conguaglio di circa 45 milioni di euro.