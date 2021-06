Il Betis continua la ricerca di un difensore centrale. Il club vuole sostituire Aissa Mandi e ha diversi nomi in mentre, tra i quali spunta quello di Daniele Rugani. Come riporta As, il difensore della Juventus, nell'ultima avventura in prestito al Rennes e al Cagliari, piace al club spagnolo che l'ha chiesto. Il suo contratto scade nel 2023 ed è sulla lista dei partenti.