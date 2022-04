Mentre in casa Juve cresce l'attesa e si contano le ore che ci separano dal fischio di inizio del Derby d'Italia, i dirigenti bianconeri nel frattempo continuano il duro lavoro sul mercato, nel tentativo di bruciare i tempi alla concorrenza per i vari obiettivi di mercato prefissati. Nella scorsa sessione uno dei nomi che era stato prepotentemente accostato a Madama era quello dell'esterno dei Blaugrana Memphis Depay, fuori dal progetto Xavi anche nella prossima stagione. Ecco perchè, stando a quanto riportato dal portale spagnolo El Nacional.cat, il club catalano starebbe pensando a girarlo altrove, magari in uno scambio con il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly che, tanto piace all'ex centrocampista spagnolo.